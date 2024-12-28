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İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı Youtuber Okan Serbes aranıyor

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı Youtuber Okan Serbes aranıyor

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Firari fenomenler Buse Plan, Tuna Yurdakul'un yurt dışında oldukları iddia edildi. İddialara göre 1.2 milyon takipçisi bulunan YouTuber Okan Serbes de yurt dışında olduğu tespit edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, yüksek takipçisi bulunan sosyal medya fenomenlerine ait bazı sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 4 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Elanur Bulut'un tutuklanmasına, Buse Şahin'in ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Firari olarak aranan 4 şüpheliden Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduğu belirlendi.

1.2 milyon takipçisi bulunan ve sosyal medyada vücut geliştirme profili bulunan Okan Serbes de ABD'de yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ABD vatandaşı olan Serbes'in çevrimiçi yasa dışı bahis reklamları yaptığı iddia ediliyor.

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