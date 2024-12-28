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MasterChef Türkiye yarışmasında ilk finalist bakın kim oldu

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MasterChef Türkiye yarışmasında ilk finalist bakın kim oldu

MasterChef'te final günü giderek yaklaşıyor. 27 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen yeni bölümde yarışmada ilk 4'e kalan ilk isim belli oldu. İşte MasterChef'in son bölümünde yaşananlar...

MasterChef Türkiye yarışmasında ilk finalist bakın kim oldu

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, heyecanı yüksek geçen bir sezonun ardından MasterChef 2024'te final heyecanı devam ediyor. İlk 6'ya kalan Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda ceket için yarışmaya hak kazandı.

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MasterChef Türkiye yarışmasında ilk finalist bakın kim oldu

Yarışmada ceket giyen isimler Kerem, Onur ve Eda, Beyza ve Eda oldu.

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MasterChef Türkiye yarışmasında ilk finalist bakın kim oldu

Peki, 27 Aralık Cuma akşamı MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 

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MasterChef Türkiye yarışmasında ilk finalist bakın kim oldu

Yarışmacılar beyaz konseptine uygun olarak tatlı yaptı.

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