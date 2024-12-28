Doğru Habercilik ve Medya Etiği kitabı Kürtçe'ye çevrildi: Fahrettin Altun paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, daha önce 9 dilde hazırlanan "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabının Kürtçe'ye de çevrilerek yayımlandığını duyurdu.

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İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabı Kürtçe'ye de çevrildi. "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabı Kürtçe çevirisiyle birlikte 10 dile ulaştı.

Konuyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Türkçe ve Kürtçe paylaşım yaparak bilgi verdi.

Fahrettin Altun'un hem Türkçe hem de Kürtçe olarak yaptığı paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Doğru ve güvenilir habercilik, demokratik toplumlar için hayati bir öneme sahiptir. Bu süreçte medya, toplumu doğru bilgilendirme görevini ancak etik ilkelerden sapmadan yerine getirebilir. Medyanın bu önemli fonksiyonu yerine getirmesi, mesleki etik ilkelerin sistematik bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür. Medya etiğine sahip çıkmak konusunda en büyük sorumluluk hiç kuşkusuz gazetecilere düşmektedir.

"Hakikatin en yalın haliyle okuyucuya ve izleyiciye aktarılması, bu mesleğin olmazsa olmazıdır"

Medya etiğinden ayrılmayan basın mensupları mesleğin saygınlığının ve güvenilirliğinin teminatı olmayı sürdüreceklerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi: 'Hakikatin en yalın haliyle okuyucuya ve izleyiciye aktarılması, bu mesleğin olmazsa olmazıdır.'

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir süre önce medya etiğine ilişkin uluslararası örnekler çerçevesinde derlenen ve sistematik hale getirilen ilkelerle “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabını yayımlamıştık.

"Her dilde yaşasın hakikat"

Daha önce Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Yunanca dillerinde hazırladığımız yayınlarla, 9 dilde sürdürdüğümüz yayıncılık faaliyetlerimiz, bugün itibarıyla “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabının Kürtçe çevirisiyle 10 dile ulaştı. Rehber niteliğindeki bu çalışmanın medya çalışanları ve araştırmacıları için önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. Şiarımız net: Her Dilde Yaşasın Hakikat!

Dünya örnekleri çerçevesinde derlenen ve sistematik hale getirilen ilkelerin yer aldığı kitap, hem içeriği hem de tercüme edilen dil sayısı dolayısıyla İletişim Başkanlığının yayınları arasında bugüne kadarki en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor.

Doğru habercilik standartlarını koruma ve topluma güvenilir bilgi sunulması konusunda medya çalışanları için yol gösterici olan kitap, medya okuryazarlığını geliştirmek ve doğru bilgiye ulaşmak isteyenler için de önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

"Meslek Mensupluğu", "Haber Kaynağı", "Haberin Sunuluş Biçimi", "Haber Düzeltme ve Cevap Hakkı", "Habercinin Sosyal Medya Kullanımı" başlıklı 5 bölümden oluşan kitabın doğru ve güvenilir haberciliğe katkı sağlaması amaçlanıyor.