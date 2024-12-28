BIST 10.025
DOLAR 35,16
EURO 36,68
ALTIN 2.956,54
HABER /  MEDYA

'Gassal' dizisinin ilk bölümü 4 milyona yakın izlendi

'Gassal' dizisinin ilk bölümü 4 milyona yakın izlendi

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal", hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Abone ol

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizi, kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada gündem olan dizinin ilk bölümü, Tabii resmi YouTube kanalında 4 milyona yakın görüntüleme alırken, dizinin "İçim Yanar" adlı müzik klibi ise 7 gün içinde 3,5 milyona yakın izlendi.

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. sezon çekimleri de tamamlandı.

Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak.

Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta oyuncuların da kadroda yer alacağı yeni sezonda, izleyiciler sürpriz gelişmelerle karşılaşacak.

Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural ve 2. sezondaki rol arkadaşı Hande Soral, Türkiye'nin en çok kazandıran kelime yarışması Lingo Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde yer alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao ameliyat edildi
Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao ameliyat edildi
DEM Parti milletvekilleri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşüyor
DEM Parti milletvekilleri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşüyor
Şimdiye kadar Güneş'e yapılan en yakın uçuş gerçekleştirildi
Şimdiye kadar Güneş'e yapılan en yakın uçuş gerçekleştirildi
Suriye'de Baas rejimi döneminde gözaltına alınan 112 bin 414 kişiye ne oldu?
Suriye'de Baas rejimi döneminde gözaltına alınan 112 bin 414 kişiye ne oldu?
Kahta-Narince-Siverek yolu açıldı! Bakan Uraloğlu: Seyahat süresini 30 dakika kısaltıyoruz
Kahta-Narince-Siverek yolu açıldı! Bakan Uraloğlu: Seyahat süresini 30 dakika kısaltıyoruz
İBB'den yılbaşı gecesi tedbirleri
İBB'den yılbaşı gecesi tedbirleri
MSB duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha
MSB duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha
Bakan Mehmet Şimşek'ten asgari ücret açıklaması! "Fiyat istikrarı ön koşuldur"
Bakan Mehmet Şimşek'ten asgari ücret açıklaması! "Fiyat istikrarı ön koşuldur"
Kış turizm merkezi Erzurum'un tanınırlığı "başkentlik" ünvanlarıyla artacak
Kış turizm merkezi Erzurum'un tanınırlığı "başkentlik" ünvanlarıyla artacak
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 799 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 799 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Plastik poşete zam geldi: Yeni fiyat 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Plastik poşete zam geldi: Yeni fiyat 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak