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Enis Destan nişanlandı, annesi çıldırdı: Evlenecek başka biri mi yok! Şu kıyafete bakın

Enis Destan nişanlandı, annesi çıldırdı: Evlenecek başka biri mi yok! Şu kıyafete bakın

Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelini Arzum Kuruçalı'ya çok sert tepki gösterdi.

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Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, dün akşam kız arkadaşı Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. 22 yaşındaki forvet, nişan fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ancak Enis Destan'ın annesi Gül Destan, bu ilişkiyi onaylamadığı için nişana gitmedi. Gül Destan'ın sosyal medyadan sarf ettiği sözler ise gündeme bomba gibi düştü.

'AMAÇ BELLİ!'
Enis Destan'ın annesi, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı.

'OĞLUMUN YAKASINA ÖYLE BİR YAPIŞMIŞ Kİ...'
Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum. Kandırarak kendine ayarlamış.

'GELİN 10 YAŞ BÜYÜK!'
Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı!
Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."

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