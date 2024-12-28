Terör örgütü YPG Halep'te pusu kurdu: 2 ölü

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde dün gece düzenlediği silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.Abone ol
PKK/YPG, dün gece Eşrefiye'deki bir yola pusu kurarak silahlı saldırı düzenledi.
Terör örgütünün silahlı saldırısı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'de geçici hükümete bağlı güçler, 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü Beşşar Esed rejimi güçlerinden almış, aynı gün İdlib genelinde de hakimiyet sağlamıştı.
Suriye Milli Ordusunun (SMO) Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda da Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.
Münbiç ilçe merkezinde 27 Aralık'ta bomba yüklü araç infilak ettirilmişti. SMO kaynakları, saldırıyı terör örgütü PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini bildirmişti.
SMO güçleri, ilçenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışmaya devam ediyor.
Muhabir:Irmak Akcan, Ömer Koparan