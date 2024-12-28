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CHP'li belediyelerden 'SGK takas' teklifi! Bakan Işıkhan açıkladı

CHP'li belediyelerden 'SGK takas' teklifi! Bakan Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan prim borçlarını arsa takasıyla ödeme talebinin kabul edildiği CHP’li belediyeleri duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan prim borçlarını arsa takasıyla ödeme talebinin kabul edildiği CHP’li belediyeleri açıkladı.

Bakan Işıkhan AK Parti Çankırı Gençlik Kolları kongresinde konuştu.

Işıkhan, "AK Parti, siyasetin her kademesinde diğer tüm partilere de rol-model olmuş bir partidir. Bunlardan biri de belediyecilik anlayışıdır. CHP’li belediyelerin nasıl bir borç batağına düştüğünü; her bir konser için sanatçılara ödenmeyen ama başka yerlere ödenen astronomik rakamları gördük" dedi.

Işıkhan, şöyle devam etti:

Bunların SGK borçları meselesini de biliyorsunuz: CHP’li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için; bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar.

En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi? Ve Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda yalan söylüyorlar.

Bize mevzuat çerçevesinde müracaat eden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz.

Mesela SGK tarihinde 1 milyar 65 milyon lira ile tek seferde en büyük gayrimenkul takası gerçekleştirdiğimiz belediye CHP’li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Bu mu ayrımcılık?

Yine en son Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin; Bolu Belediyesi’nin, gayrimenkul teklifleri oldu; bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz. Hani ayrımcılık?

Şimdi hacizler gelince; kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca; borç ödemeye direnen belediyeler de yavaştan SGK’ya başvurmaya başladılar. Güzel bir gelişme, amacımız da bu.

Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan kesintiyle gerçekleştireceğiz.

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