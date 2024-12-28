Narin Güran davasında karar bu gece açıklanacak

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasının üçüncü günü, anne Yüksel Güran'ın savunmasıyla devam etti. Mahkeme başkanı, bu gece kararın açıklanacağını söyledi.Abone ol
Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma üçüncü gününde devam ediyor. Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
MAHKEME KARARI BU GECE AÇIKLAYACAK
3. günde anne Yüksel Güran son savunmasını yaptı. Sanıkların avukatları da mahkemede konuşmalarını gerçekleştirirken, mahkeme başkanı merak edilen soruya yanıt verdi. Mahkeme başkanı, bu gece kararın açıklanacağını belirtti.