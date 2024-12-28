BIST 10.025
DOLAR 35,16
EURO 36,68
ALTIN 2.956,54
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere müjde! 2500 lira destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere müjde! 2500 lira destek

"Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan başına aylık 2500 lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı..

Abone ol

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), istihdam kapasiteleri açısından Türkiye ekonomisi için önemi büyük..

Sanayi ve hizmet sektöründeki 3,7 milyon KOBİ'ye sağlanan devlet yardımlarına yönelik bir adım atıldı..

KOBİ'LERE MÜJDE

BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 49'uncu Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOBİ'lere yeni müjdeyi duyurdu..

ÇALIŞAN BAŞINA AYLIK 2500 LİRA DESTEK ÖDEME

KOBİ'lere çalışan başına aylık 2500 lira destek ödemesi yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Yıllık 37 milyar dolar ihracatımız olan 1 milyon 200 binden fazla kişiye istihdam sağlayan konfeksiyon ve tekstil sektörünü korumayı hedefliyoruz.

Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz. Çalışan başına aylık 2500 liraya kadar destek ödemesi yapmayı planlıyoruz.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Kısa vadeli hesaplar peşinde değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Kısa vadeli hesaplar peşinde değiliz
Narin Güran davasında karar bu gece açıklanacak
Narin Güran davasında karar bu gece açıklanacak
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: Çok önemli Suriye mesajı
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: Çok önemli Suriye mesajı
Baykar'ın İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alması büyük yankı uyandırdı
Baykar'ın İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alması büyük yankı uyandırdı
Doğu Karadeniz havzasında petrole ve doğal gaza ulaşılacak! Rezerv yüzeye vurdu!
Doğu Karadeniz havzasında petrole ve doğal gaza ulaşılacak! Rezerv yüzeye vurdu!
CHP'li belediyelerden 'SGK takas' teklifi! Bakan Işıkhan açıkladı
CHP'li belediyelerden 'SGK takas' teklifi! Bakan Işıkhan açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Adıyaman'da kalıcı konut inşaat alanını inceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Adıyaman'da kalıcı konut inşaat alanını inceledi
Lübnan'a kaçan 70 devrik rejim subayı, Suriye'nin yeni yönetimine teslim edildi
Lübnan'a kaçan 70 devrik rejim subayı, Suriye'nin yeni yönetimine teslim edildi
Fatih Terim, yeni takımı Al-Shabab'ın başında ilk antrenmanına çıktı
Fatih Terim, yeni takımı Al-Shabab'ın başında ilk antrenmanına çıktı
Kazakistan'da yolcu uçağı düşmüştü! Putin, Aliyev'den özür diledi
Kazakistan'da yolcu uçağı düşmüştü! Putin, Aliyev'den özür diledi
Suriye'nin devrik lideri Esed'in amcası Rıfat Esed'in hangi ülkeye kaçtığı belli oldu
Suriye'nin devrik lideri Esed'in amcası Rıfat Esed'in hangi ülkeye kaçtığı belli oldu
Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, 23 kişi yaralandı
Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, 23 kişi yaralandı