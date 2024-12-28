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Arda Turan 10 gün içinde takımdan ayrılabilir

Arda Turan 10 gün içinde takımdan ayrılabilir

Eyüpspor'un başında başarılı bir grafik çizen Arda Turan'ın La Liga'nın köklü ekiplerinden Girona'nın başına geçeceği iddia edildi.

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Süper Lig'e bu sezon çıkan ve fırtınalar estiren Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

10 GÜN İÇİNDE TAKIMDAN AYRILABİLİR

Yakup Çınar'ın haberine göre; İspanyol ve Alman kulüplerinin kendisine olan ilgisi bilinen Turan'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımla anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

İddiaya göre Arda Turan'ın 10 gün içinde Eyüpspor'dan ayrılarak İspanya La Liga ekibi Girona'nın başına geçeceği konuşuluyor.

SÜPER LİG'DE FIRTINA ESTİRİYOR

İstanbul temsilcisiyle 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan ve takımı Süper Lig'e taşıyan Turan, bu sezon ligde 17 maç sonunda 27 puan toplayarak büyük bir başarıya imza attı. Eyüpspor Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor.

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