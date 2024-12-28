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Arap ülkesinden Türkiye açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz

Arap ülkesinden Türkiye açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz

BAE, Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve bu konuda Ankara ile işbirliği ve koordinasyon yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Sudan'daki krizi çözüme kavuşturma çabalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik çabalarından övgüyle söz edildi.

'TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYONA HAZIRIZ'

Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Bu çabalar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı destekleme, ülkeler arasında ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunma konusundaki derin kararlılığını yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

BAE'nin Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek ve krize kapsamlı bir çözüm bulmak için Türkiye'nin çabaları ve tüm diplomatik çabalar çerçevesinde işbirliği ve koordinasyona hazır olduğu ifade edildi.

BAE
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