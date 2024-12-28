Bakan Bayraktar: Bakanlık olarak bir ekibimiz Şam yolunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Suriye'nin altyapı ihtiyacını enerjide, elektrikte, diğer alanlardaki altyapı ihtiyacını tespit edip kısa, orta, uzun dönemli planlamalarla onların tekrar bu temel hizmetlerden yararlanması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz"dedi.

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Bakan Bayraktar, AK Parti Nevşehir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Bayraktar, enerji desteğini görüşmek üzere bir heyetin Suriye'ye doğru yola çıktığını söyleyerek şunları ifade etti:

"Enerji Bakanlığı olarak bir ekibimiz şu anda Şam yolunda. Suriye'nin altyapı ihtiyacını enerjide, elektrikte, diğer alanlardaki altyapı ihtiyacını tespit edip kısa, orta, uzun dönemli planlamalarla onların tekrar bu temel hizmetlerden yararlanması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yurdumuzda misafir ettiğimiz ama memleketine dönmek isteyenlerin, ki çoğunluğu böyle bir istek içerisinde, daha iyi şartlarda dönebilmeleri için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz".

"Dünyada 415 nükleer reaktör var"

Bayraktar, Türkiye'nin ekonomisinin, enerjide bağımsız oldukça çok daha kuvvetli, bölgesinde ve dünyada etki alanı çok daha büyük olacağını, buna en önemli katkıyı nükleer enerjinin sunacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne zaman ki bu büyük projeler Türkiye'ye çağ atlatacak, Türkiye'yi dünyadaki gelişmiş ülkeler sınıfına sokacak projeleri geliştiriyoruz, o zaman Türkiye'de karışıklıklar artmaya başlıyor. Her türlü saldırılar oldu. Bizi bu projede birlikte çalıştığımız Rusya ile karşı karşıya getirmek için uçak krizi yaşadık. Bütün bunlara rağmen kararlı bir şekilde, inançlı bir şekilde, Türkiye için nükleerin vazgeçilmez olduğunu bilerek, inanarak bu 70 yıllık rüyayı şimdi biz Akkuyu'da, Mersin'de hayata geçiriyoruz. Türkiye, dünyanın en büyük nükleer enerji şantiyesinde bugün 30 binin üzerinde insanın çalıştığı bu projeyle birlikte artık dünyada üst ligdeki ülkeler konumuna geliyor."

Dünyada 415 nükleer reaktör olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Muhalefetin söylemlerini biliyorsunuz, 'Türkiye nükleer yapmasın.' İki hafta önce bütçedeydik Meclis'te, muhalefetin hala anlamadığı bir şey var, 'Bütün dünyada gelişmiş ülkeler nükleere sırt çeviriyor, Türkiye nükleer yapmaya çalışıyor' diyorlar. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler nükleer kapasitelerini üç katına çıkarmak için deklarasyon imzalıyor. Bütün dünyaya bunu ilan ediyorlar. Amerika'sı, Fransa'sı, Japonya'sı, Çin'i, aklınıza kim gelirse, bütün gelişmiş ülkeler.. Bizim muhalefetin bunu anlaması mümkün değil. Onun için Türkiye, nükleer enerjiye sahip, enerjisini verimli kullanan, Akkuyu'nun yanına Sinop'u, Trakya'daki nükleer santralleri yapmış bir ülke olma yolunda Türkiye Yüzyılı'nda büyük bir hızla ilerliyor."

"Gabar her yıl bu haliyle ülkemizin ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağlıyor"

Bayraktar, kendilerini enerjide bağımsızlığa götürecek iki alan daha bulunduğunu, bunlardan birinin petrol, diğerinin ise doğal gaz olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kendi doğal gazını, petrolünü bulan, üreten bir ülke olması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Filyos'tan karaya 170 kilometre mesafede, deniz derinliğinin 2 bin 100 metre olduğu yani 2 kilometreden fazla olduğu, deniz tabanından sonra da 2 kilometre, 2,5 kilometre, 3 kilometre sondaj yaparak biz doğal gazı çıkarıyoruz. Orada doğal gaz bulduk. O gazı evlerimize getirip kullanmaya başlar hale geldik. Allah'a hamdolsun bu bizim kendi insanımızla, kendi ekipmanımızla yaptığımız Türkiye'de adeta bir devrim, 70 yıllık Türkiye petrolleri tarihinin en büyük olaylarından birisidir."

Bayraktar, bir başka başarı hikayesinin Gabar'da yazıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Gabar'da üretim 2 yıl içerisinde 70 bin varili aşmış durumda. Gabar her yıl bu haliyle ülkemizin ekonomisine 2 milyar dolarlık bir katkı sağlıyor. Hem bunu ithal etmiyoruz hem de bunu kendimiz üreterek ekonomimize büyük bir katkı sağlıyoruz. Başka bir şey oluyor, o dağlarda şu anda 3 bin tane gencimiz, çoğu o bölgenin insanı gencimiz iş imkanı, istihdam imkanı buldu. Terör nereden besleniyor? Gençlerin umudunun, hayalinin olmamasından besleniyor. O kadar rahatsızlar ki bizim oradaki faaliyetlerimizden, o bölgede şu anda insanlar büyük bir heyecan içerisinde. Gençler, 'Acaba ben Türkiye Petrolleri'nde ne zaman iş bulacağım, ne zaman buraya bir rafineri yapılacak' diye bekliyor. Biz adeta terörün kol gezdiği o coğrafyayı terörden temizledik ve şimdi petrolün başkenti haline getirdik, enerjinin başkenti haline getirdik. Ülkemiz kendi petrolünü ürettikçe, kendi doğal gazını ürettikçe inşallah çok daha güçlü bir hale gelecek. Ekonomimiz bu anlamda da bu yaşadığımız bugünkü sıkıntıları bir kenara koyacak. Biz Gabar'dan ümitliyiz. Biz Gabar'da birileri ne derse desin, sonuna kadar çalışma, bu 70 bin varilleri, 100 bin varilleri inşallah daha üstüne çıkarma gayreti içerisinde olacağız."

"Somali halkı büyük bir heyecanla bizi karşıladı"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 7-8 yıl içerisinde sadece Karadeniz'de, Akdeniz'de değil, artık farklı kıtalarda, farklı coğrafyalarda petrol, doğal gaz arar hale geldiğini anlattı.

Türk mühendislerinin Somali'de petrol, doğal gaz aradığına işaret eden Bayraktar, yerli ve milli sismik gemisi Oruç Reis'in bu ülkeye gittiğini söyledi.

Bayraktar, "Somali halkı tabii çok büyük bir heyecan içerisinde bizi karşıladı. İşte bunun için Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve liderlik önemli. Somali'deki insanlara umut olan, yaşadıkları şartları daha iyiye götürecek olan işte bizim Türkiye olarak gösterdiğimiz kardeşlik ve elbette ki yaptığımız faaliyetler." diye konuştu.