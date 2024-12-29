BIST 10.025
DOLAR 35,16
EURO 36,68
ALTIN 2.956,54
HABER /  GÜNCEL

Eski Kilis Belediye Başkanı ile oğlunu öldürmüştü! 19 yıl sonra yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski Kilis Belediye Başkanı ile oğlunu öldürmüştü! 19 yıl sonra yakalandı

Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ile oğlu Cahit Çetin'i 2005'te öldüren ve 19 yıl 6 aydır firari olan hükümlü Lütfi Arslan (48) yakalandı.

Abone ol

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ekipler, Ekrem Çetin ile oğlunun öldürülmesi olayının faillerinden Lütfi Arslan'ı saklandığı ikamette yakaladı.

"Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 19 yıl 6 aydır firari olan Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ile oğlu Cahit Çetin, 3 Haziran 2005'te bir restoranda yemek yerken uğradıkları silahlı saldırıda ölmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Şii liderden Suriye çağrısı: Türkiye destekliyor, gerekirse savaşır!
Şii liderden Suriye çağrısı: Türkiye destekliyor, gerekirse savaşır!
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 3 kişi tutuklandı
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 3 kişi tutuklandı
Bakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir
Bakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir
Narin davasında Nevzat Bahtiyar'a neden 4 yıl 6 ay ceza verildi?
Narin davasında Nevzat Bahtiyar'a neden 4 yıl 6 ay ceza verildi?
İsrail ordusu Kamal Adwan Hastanesi’nden çekildi: 240’tan fazla gözaltı
İsrail ordusu Kamal Adwan Hastanesi’nden çekildi: 240’tan fazla gözaltı
Kocaeli'de doğal gaz patlaması: 10 yaralı
Kocaeli'de doğal gaz patlaması: 10 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 bakanlığa kritik atamalar! 54 il müdürlüğünde değişiklik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 bakanlığa kritik atamalar! 54 il müdürlüğünde değişiklik
MSB'den 2024'te terör örgütleriyle etkin mücadele: 3 bin 38 terörist...
MSB'den 2024'te terör örgütleriyle etkin mücadele: 3 bin 38 terörist...
Bakan Bayraktar: Bakanlık olarak bir ekibimiz Şam yolunda
Bakan Bayraktar: Bakanlık olarak bir ekibimiz Şam yolunda
TBB: Bankalar döviz banknotları kabulü yapılıyor
TBB: Bankalar döviz banknotları kabulü yapılıyor
Arap ülkesinden Türkiye açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
Arap ülkesinden Türkiye açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
Arda Turan 10 gün içinde takımdan ayrılabilir
Arda Turan 10 gün içinde takımdan ayrılabilir