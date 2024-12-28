Şii liderden Suriye çağrısı: Türkiye destekliyor, gerekirse savaşır!

Hizbullah'ın kurucusu Şii lider Tufeyli, Suriye'de sukûnet çağrısı yaptı. Tufeyli, "Suriye halkı, Türkiye'nin desteklediği güçlü, motive bir halk. Gücünü Suriye'nin güvenliğinde görüyor. Bunu korumak için gerekirse savaşır" dedi.

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Suriye Milli Ordusu (SMO), HTŞ ve beraberindeki silahlı grupların 61 yıllık Baas rejimini devirmesi sonucu Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle yeni ve özgür bir dönemin yaşandığı Suriye’de 60 yıldır iktidarı elinde tutan Nusayri azınlık; Humus, Lazkiye ve Tartus’ta terör estirmeye başladı.

İran'ın kışkırtmasıyla rejim kalıntısı katliam timleri sahaya indi. Suriye'de yaşananların ardından Hizbullah'ın kurucularından Lübnanlı Şii lider Tufeyli sükûnet çağrısı geldi.

SURİYE'DEKİ ALEVİLERE "BÖLÜNMEYİN" ÇAĞRISI

Tufeyli'nin X hesabından paylaşılan videoda, Şii lider Suriye'deki Alevilere bölünmeme çağrısı yaptı. Lübnanlı lider Tufeyli, "Suriye'deki tüm azınlıklara ve düşmanların hizmetkarlarına söylüyorum. Suriye'de bölünme ve parçalanma olmayacak. Halkı birdir, devleti bir. " dedi.

'YENİ SURİYE'Yİ TÜRKİYE DESTEKLİYOR, GEREKİRSE SAVAŞIR'

Tufeyli, "Suriye halkı, Türkiye'nin desteklediği güçlü, motive bir halk. Geleceğini, güvenliğini, gücünü Suriye'nin geleceğinde, güvenliğinde, görüyor. Bunu korumak için kararlı ve bu olmazsa savaşır." sözleriyle uyarıda bulundu.

'SURİYE'Yİ YAĞMALAYANLAR BAZILARI BUGÜN HESAP VERMEKTEN KORKUYOR'

Esad rejimi yetkililerine işaret eden Tufeyli, "Suriye'nin sahil kesimindeki kardeşlerim dikkat ediniz. Onlarca yıl Suriye'yi yağmalayan ve halkını katledenlerden bazıları bugün hesap vermekten korkuyor." ifadelerini kullandı.

Tufeyli, Esad rejiminin Suriye halkını iç savaşın eşiğinde bıraktığına dikkati çekerek, "Eğer bu gerçekleşirse, Allah korusun sahil bölgesi kaosa sürüklenirse, insanların özellikle intikam duyguları taşıyanların ne yapacağını bilemeyiz. Acı çeken ve öfkeli olan çok insan var." diye konuştu.

Lübnanlı Şii lider sözlerine, "Sizin hayrınızı isteyen biri olarak söylüyorum; kaçak Beşar ve babasının zebanilerini ve hırsızlarını kovun." şeklinde konuştu.