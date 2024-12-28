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İsrail ordusu Kamal Adwan Hastanesi’nden çekildi: 240’tan fazla gözaltı

İsrail ordusu Kamal Adwan Hastanesi’nden çekildi: 240’tan fazla gözaltı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Kamal Adwan Hastanesi’nde çekildiğini, Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hossam Abu Safiya da dahil olmak üzere 240’tan fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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İsrail ordusu, hava saldırısı ve baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kamal Adwan Hastanesi’nden çekildiğini, Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hossam Abu Safiya da dahil olmak üzere 240’tan fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hastane baskınına Shayetet 13 komando birliğinin de destek verdiği ifade edildi.

İSRAİL HASTANEYİ ÖNCE VURUP SONRA YAKMIŞTI

İsrail ordusu dün Kamal Adwan Hastanesi'ne önce hava saldırısı gerçekleştirdi, daha sonra baskın düzenledi. Askerler, hasta ve personel olmak üzere 350 kişiyi silah zoruyla hastaneden çıkarmış, bazıları kıyafetleri çıkarılarak silah zoruyla bilinmeyen bir yere götürülmüştü. İsrail askerleri hastanenin ameliyathane, laboratuvar ve acil servis bölümlerini de ateşe vermiş, yangın tüm binaya yayılmıştı. Askerler hasta ve yaralıları ise tıbbi malzeme, su, ilaç ve hatta elektrik ve jeneratör bulunmayan Endonezya Hastanesi'ne götürmüştü.

Kamal Adwan, kuzeyde kısmen faaliyet gösteren tek hastaneydi.

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