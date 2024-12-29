BIST 10.025
DOLAR 35,16
EURO 36,68
ALTIN 2.956,54
HABER /  GÜNCEL

Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete gözaltı

Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete gözaltı

Sosyal medyada paylaştığı videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere hakaret ettiği, dini değerleri aşağıladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin 27 Aralık'ta başlattığı çalışmalar neticesinde, videoyu çeken, 21 suç kaydı bulunduğu ve kayıp olarak arandığı tespit edilen A.B. dün Beyoğlu'nda yakalandı.

Videoda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret", "kişinin hatırasına hakaret", "şehitlere hakaret", "dini değerleri aşağılama" ve "Türk toplumunun değerlerini aşağılama ve hakaret" suçlarını işlediği belirlenen A.B'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Restoranlarda 'zorunlu bahşiş' uygulaması çileden çıkardı: Vatandaşa 'şikayet edin' uyarısı!
Restoranlarda 'zorunlu bahşiş' uygulaması çileden çıkardı: Vatandaşa 'şikayet edin' uyarısı!
 Nevzat Bahtiyar'ın avukatının paylaşımı tepki çekti: Cinayetten beraat
 Nevzat Bahtiyar'ın avukatının paylaşımı tepki çekti: Cinayetten beraat
Elektrik faturalarında yeni dönem! O ücret alınmayacak
Elektrik faturalarında yeni dönem! O ücret alınmayacak
Düğün yolunda feci kaza! Bir aile yok oldu
Düğün yolunda feci kaza! Bir aile yok oldu
Panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran cinayeti davası kararına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran cinayeti davası kararına ilişkin açıklama
Eski Kilis Belediye Başkanı ile oğlunu öldürmüştü! 19 yıl sonra yakalandı
Eski Kilis Belediye Başkanı ile oğlunu öldürmüştü! 19 yıl sonra yakalandı
Şii liderden Suriye çağrısı: Türkiye destekliyor, gerekirse savaşır!
Şii liderden Suriye çağrısı: Türkiye destekliyor, gerekirse savaşır!
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 3 kişi tutuklandı
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 3 kişi tutuklandı
Bakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir
Bakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir
Narin davasında Nevzat Bahtiyar'a neden 4 yıl 6 ay ceza verildi?
Narin davasında Nevzat Bahtiyar'a neden 4 yıl 6 ay ceza verildi?