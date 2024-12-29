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 Nevzat Bahtiyar'ın avukatının paylaşımı tepki çekti: Cinayetten beraat

 Nevzat Bahtiyar'ın avukatının paylaşımı tepki çekti: Cinayetten beraat

Narin Güran davasında karar bugün açıklandı. Anne, amca ve ağabey müebbet hapis cezası alırken Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ise kararın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Eryılmaz paylaşımında, "Nevzat cinayetten beraat" ifadesine yer verdi. Eryılmaz'ın bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken, tepkiler de beraberinde geldi.

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Narin Güran davasında karar bugün açıklandı. Mahkeme kararını saat 21.00'da toplanıp kamuoyuyla paylaştı. Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran için ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay ceza verildi.

Karar öncesi Narin'in cansız bedenini Salim'in kendisine verdiğini söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi.

"NEVZAT NEDEN KONUŞMADI"

Avukat Ali Eryılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Karardan sonra öğrenmek istediğiniz şeyleri anlatacağım. Nevzat neden konuşmadı? Konuştuğunu bilmeniz mümkün değil"

Narin Güran davasında karar bugün açıklandı. Anne, amca ve ağabey müebbet hapis cezası alırken Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ise kararın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Eryılmaz paylaşımında, "Nevzat cinayetten beraat" ifadesine yer verdi. Eryılmaz'ın bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken, tepkiler de beraberinde geldi.

Öte yandan Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz kararın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Avukat Eryılmaz, "Nevzat cinayetten beraat" ifadesini kullandı.

Eryılmaz'ın bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Eryılmaz'a tepkiler de beraberinde geldi.

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