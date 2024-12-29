Düğün yolunda feci kaza! Bir aile yok oldu

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada anne, baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı.

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Turgay Turan (59) idaresindeki otomobil, karşı istikametten gelen Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Küçükuysal ile eşi Sultan (33) ve oğlu Celal Küçükuysal (9) kaldırıldıkları Buldan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü Turgay Turan ile bu araçtaki Özcan (78) ve Ayfer Turan (59) ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan Küçükuysal ailesinin bir yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.