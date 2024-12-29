28 Aralık MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? Somer Şef tarif istedi

28 Aralık MasterChef'te yarışmacılar, Türkiye'nin 7 bölgesine ait yemeklerle mücadele ederken, ikinci finalist belli oldu. Semih’in ardından ikinci finalist kim oldu? İşte 28 Aralık MasterChef'te kazanan ve 2. finalist...

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28 Aralık MasterChef yine heyecan dolu anlara imza attı. Geçtiğimiz hafta, yarışmacılar arasında yapılan zorlu mücadeleler sonunda ceketler sahiplerini buldu. Şimdi ise finalistler birer birer belirlenmeye başladı. Semih, MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti olmuştu. 28 Aralık Cumartesi akşamı yapılan yarışta ise nefesler tutuldu ve ikinci finalist sonunda belli oldu.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ BELLİ OLUYOR

Jüri üyeleri, yarışmacılardan Türkiye'nin 7 bölgesine ait bir başlangıç, bir ana yemek ve bir tatlı hazırlamalarını istemişti. Bu zorlu görevde Onur, en yüksek puanı alarak MasterChef'in ikinci finalisti oldu.

Onur, yarışmaya özgün bir dokunuş getirdiği hamsi dolması ile dikkat çekti. Hamsi dolmasını modern bir şekilde sunmayı planlayan Onur, "Hamsi dolmasını Avustralya'da yeni açtığı restoranda servis etmek istediğini söyleyen Somer şef ve Ersan şefle konuştuğumda aklıma geldi. Bunu başlangıç olarak daha küçük, daha modern bir şekilde nasıl sunabileceğimizi düşündüm," diyerek yaratıcılığını ortaya koydu.

MasterChef Türkiye 2024'te finale doğru heyecan giderek artarken Onur'un yemeği şefleri etkiledi. Somer Şef'in Onur'da tarif istemesi ise sosyal medyayı salladı.

Somer Şef "Hamsili pilav değil hamsi dolması o, ben çok beğendim. En beğendim açık ara en beğendiğim hatta şu kadar tarifli yaptınsa senden onun tarifini isteyeceğim" dedi. Bu anlar sosyal medyada da konuşuldu.