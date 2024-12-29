DEM Parti'den İmralı açıklaması! Öcalan'ın ifadelerine yer verildi: Hazırım

DEM parti heyeti dün İmralı'ya gitti. DEM'li vekil Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan adada teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Öcalan'ın "gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dediği aktarıldı. İşte detaylar...

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DEM Parti geçtiğimiz günlerde İmralı​'ya heyet göndermek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Bakanlık bu talebe olumlu cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "DEM'lilerin görüşme talebine olumlu cevap verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler" denilmişti. O kritik ziyaret dün gerçekleşti.

ABDULLAH ÖCALAN İLE BİR ARAYA GELDİLER

Heyette DEM Parti​ Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan​ vardı. Önder ve Buldan'ın İstanbul'dan helikopterle adaya gitti. İkili burada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir araya geldi.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

DEM Parti'den dün görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyetimiz bugün İmralı’da Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sona ermiş ve heyetimiz geri dönmüştür. Bu görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

DEM Partili vekillerin dün İmralı ziyaretinin ardından görüşmeye ilişkin detaylar merak ediliyor. DEM Parti, görüşmenin içeriğine ilişkin detayları paylaştı. Öcalan'nın "Çağrıyı yapmaya hazırız" dediği aktarıldı.

İŞTE TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN SÖZLERİ...

"Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

TBMM'Yİ İŞARET ETTİ

Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

"MUHALEFETİN DE KATKI VE ÖNERİLERİ DEĞERLDİR"

Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

"ÇAĞRIYI YAPMAYA HAZIRIM"

Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir"