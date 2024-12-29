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İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Orhan Şen beklenen tarihi açıkladı

İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Orhan Şen beklenen tarihi açıkladı

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar da kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Türkiye'nin doğusu kar yağışına teslim olurken, batı illerinde dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de yılbaşında beklenen kar yağışının gelmeyeceğini açıklarken, İstanbullulara da müjde verdi.

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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü, doğu illeri kar yağışının da etkisiyle adeta buz tuttu. İç Anadolu ve Doğu illerinin birçoğunda köy yolları kapandı, eğitime ara verildi. 

Batı​ illerinde ise sağanak ve dondurucu havalar hayatı felç etti. Vatandaşlar ise yeni yıla sayılı günler kala 'Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorularını araştırmaya başladı. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen yaptığı sosyal medya paylaşımıyla bu sorulara yanıt verdi. Şen, yılbaşında kar yağmayacağını açıklarken, İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verdi.  

YILBAŞINDA KAR YAĞIŞI YOK

Yılbaşında kar yağmayacağını söyleyen Orhan Şen, "Yılsonu ve Yılbaşı hava öngörüm aynı devam ediyor Türkiye'de Yağış yok. Dolayısıyla kar yok." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR

İstanbul için tarih veren Şen, "Marmara İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10 nu bekleyecekler" dedi. 

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