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Kayseri emniyetinden dev operasyon: 7,6 milyon makaron ve 900 kilo tütün ele geçirildi!

Kayseri emniyetinden dev operasyon: 7,6 milyon makaron ve 900 kilo tütün ele geçirildi!

Kayseri'de sigara kaçakçılarına büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Polisin düzenlediği operasyonda, 7 milyon 650 bin kaçak makaron ve 900 kilo tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak makaron ve tütün ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

900 KİLO TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ 

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 32 yaşındaki N.C. yakalandı. Yapılan aramalarda 7 milyon 650 bin makaron ve 900 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.C., polis merkezine götürüldü.

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