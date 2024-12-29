İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çok tartışılan asgari ücret konusuna değindi. Asgari ücretin 28 bin liradan aşağı olmaması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulunduklarını hatırlatan Dervişoğlu "İşçilerimiz, dar ve sabit gelirlilerimiz, emeklilerimiz çok büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya ama bu hükümetin umurunda bile değil." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin daha önce asgari ücretin 28 bin liradan aşağı olmaması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulunduklarını, bu önerilerini de sendika başkanlarıyla paylaştıklarını anımsattı.

Asgari ücret belirlenirken "dayatmacı" bir tavır sergilendiğini savunan Dervişoğlu, "TÜRK-İŞ artık tespit komisyonuna da katılmayacağını söyledi. Üç bileşenden ikisinin imzalaması, asgari ücretin belirlenmesi için yeterli oluyor. Bu işçiyi temsil eden kurumların baypas edilmesi anlamına geliyor.

İşçilerimiz, dar ve sabit gelirlilerimiz, emeklilerimiz çok büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya ama bu hükümetin umurunda bile değil." şeklinde konuştu.