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MSB: Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi!

MSB: Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadeleri kullanıldı. 

MSB
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