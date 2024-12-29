BIST 10.025
DOLAR 35,16
EURO 36,68
ALTIN 2.956,54
HABER /  GÜNCEL

Doğu Anadolu’da kara kış: 3 ilde 276 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu’da kara kış: 3 ilde 276 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Kara kış Doğu Anadolu bölgesinde etkisini göstermeye devam ediyor. Van, Muş ve Bitlis'te şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle 276 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Şehir merkezlerinde de hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı için ilgili birimler çalışmalarına devam ediyor.

Abone ol

Yoğun kar yağışı ve tipi, Doğu Anadolu bölgesinin bazı noktalarında hayatı durdurdu. Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 276 yerleşim biriminin yolu kapandı.

VAN'DA KIŞ
Van'da kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 68 mahalle ile 95 mezraya ulaşım durdu. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS'TE 58 KÖYE ULAŞIM KAPANDI
Bitlis'te de etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 58 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kapanan yolları kısa sürede açacaklarını kaydetti.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

MUŞ'TA İKİ GÜNDÜR ARALIKSIZ KAR YAĞIYOR
Muş'ta iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi, 55 köy ulaşıma kapandı.

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarında çalışma başlattı.

50 iş makinesi ve 65 personelle karla mücadele çalışması yaptıklarını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, en kısa sürede kapalı yolları açacaklarını belirtti.

HAKKARİ'DE KAPANAN YOLLAR AÇILDI

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Hakkari'de önceki gün olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 11 köy ve 40 mezra yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Ekipler, bazı köy yollarında genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de iki gündür çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

kar
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi! Oy verme işlemi başladı, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışıyor
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi! Oy verme işlemi başladı, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışıyor
DEM Parti'den İmralı açıklaması! Öcalan'ın ifadelerine yer verildi: Hazırım
DEM Parti'den İmralı açıklaması! Öcalan'ın ifadelerine yer verildi: Hazırım
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Orhan Şen beklenen tarihi açıkladı
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Orhan Şen beklenen tarihi açıkladı
Arkadaş grubu arasında başlayan tartışma feci bitti
Arkadaş grubu arasında başlayan tartışma feci bitti
28 Aralık MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? Somer Şef tarif istedi
28 Aralık MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? Somer Şef tarif istedi
Erken kahvaltı ve sağlıklı yaşam: Ömrü uzatan alışkanlıklar
Erken kahvaltı ve sağlıklı yaşam: Ömrü uzatan alışkanlıklar
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme
Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete gözaltı
Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete gözaltı
Restoranlarda 'zorunlu bahşiş' uygulaması çileden çıkardı: Vatandaşa 'şikayet edin' uyarısı!
Restoranlarda 'zorunlu bahşiş' uygulaması çileden çıkardı: Vatandaşa 'şikayet edin' uyarısı!
 Nevzat Bahtiyar'ın avukatının paylaşımı tepki çekti: Cinayetten beraat
 Nevzat Bahtiyar'ın avukatının paylaşımı tepki çekti: Cinayetten beraat
Elektrik faturalarında yeni dönem! O ücret alınmayacak
Elektrik faturalarında yeni dönem! O ücret alınmayacak
Düğün yolunda feci kaza! Bir aile yok oldu
Düğün yolunda feci kaza! Bir aile yok oldu