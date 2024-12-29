Doğu Anadolu’da kara kış: 3 ilde 276 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Kara kış Doğu Anadolu bölgesinde etkisini göstermeye devam ediyor. Van, Muş ve Bitlis'te şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle 276 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Şehir merkezlerinde de hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı için ilgili birimler çalışmalarına devam ediyor.

Abone ol

Yoğun kar yağışı ve tipi, Doğu Anadolu bölgesinin bazı noktalarında hayatı durdurdu. Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 276 yerleşim biriminin yolu kapandı.

VAN'DA KIŞ

Van'da kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 68 mahalle ile 95 mezraya ulaşım durdu. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS'TE 58 KÖYE ULAŞIM KAPANDI

Bitlis'te de etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 58 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kapanan yolları kısa sürede açacaklarını kaydetti.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

MUŞ'TA İKİ GÜNDÜR ARALIKSIZ KAR YAĞIYOR

Muş'ta iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi, 55 köy ulaşıma kapandı.

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarında çalışma başlattı.

50 iş makinesi ve 65 personelle karla mücadele çalışması yaptıklarını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, en kısa sürede kapalı yolları açacaklarını belirtti.

HAKKARİ'DE KAPANAN YOLLAR AÇILDI

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Hakkari'de önceki gün olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 11 köy ve 40 mezra yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Ekipler, bazı köy yollarında genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de iki gündür çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.