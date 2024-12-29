Gassallar, 'Gassal' dizisini yorumladı

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisini yorumlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı gassallar, diziyi izlerken duygulandıklarını, kendi hikayelerini izlediklerini anlattı.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı gasilhanede görev yapan gassallar, TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi "Gassal"ı izlerken duygulandıklarını, kendi hikayelerini izlediklerini anlattı.

Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Saral, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen gassal (ölü yıkayıcı) Baki'nin hikayesinin anlatıldığı diziyi izleyince tebessüm ettiğini söyledi.

Dizinin üç bölümünü izleme fırsatı bulduğunu belirten Saral, "Her yönüyle doğru çekilen bir dizi. Hem duygu yönüyle hem fiziksel hareketleriyle, insanlarla ilişkileriyle çok doğru hareketler yapılmış" dedi.

Gassal, gasilhane ve cenaze kavramlarının insanlara bir soğukluk hissi verdiğini ifade eden Saral, gassallığı bilinmeyen bir dünya olarak nitelendirdi.

Saral, gassallığın girilmesi çekinilen bir dünya olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Gassallık, içine girildiği zaman da çift taraflı ruhu olan bir dünya. Hem maddi hem manevi kısmında da ruhu olan, yaşanması gereken bir dünya. Soğuk bir yüzü olduğundan dolayı uzak da durulan bir şey. Ne zaman insanın başına geliyorsa böyle bir olay, insanlar o zaman gasilhaneye gidiyor, cenazeyle ilgilenen arkadaşlarla muhatap oluyor. Onlarla tanıştıktan sonraki düşünceleri değişiyor. Bunu da güzel anlatıyor dizi. Öyle gördüm oradan. Birkaç sahnesi var, gassal fırça yiyor ama içine atıyor. Fırça yemeye devam ediyor, olmayacak bir iş isteniyor, yine vatandaşa bir kötü cümle söylemeden bir şekilde işini halletmeye çalışıyor. Gassal dizisini izlerken bu bağlamda kendimizi, arkadaşlarımızı gördük. Bizler, bütün burada çalışanlar o yoldan geçtik açıkçası. Diziyi büyük oranda beğendim."

'DİZİDE KENDİMİZİ GÖRDÜM'

Gasilhanede 5 yıldır çalıştığını dile getiren Önder Ünal ise kendilerini en çok Covid-19 salgını döneminin etkilediğine değindi.

Ünal, "Covid döneminde hem psikolojisi hem yoruculuğu hem de cenaze sahiplerinin acılı hali bizi çok etkilemişti. Biz her cenazeyle adeta ölüyoruz burada. Her cenaze yakınıyla bizim cenazemiz, acımız gibi hissediyoruz" diye konuştu.

Maden kazasında kaybettiği kuzeninin cenazesinin kendisini çok etkilediğinin altını çizen Ünal, "Etkilenmiştim ama öbür cenazeler nasılsa o da aynıydı bizim için. Hepsini biz kendi cenazemiz gibi görüyoruz zaten" şeklinde konuştu.

Diziyi izlerken duygulandığını ve kendilerini gördüğünü ifade eden gassal Mücahit Murat da şunları kaydetti:

"Adı üstünde, dizi bir gassalı anlatıyor. Beğendim, hoşuma gitti. Dizide kendimizi gördüm. O arkadaşın yerine kendimi koydum. 'Gufraneke ya Rahman' diyor cenazeyi yıkarken. Çok eskiden beri bu işi yaptığımız için alıştık biz. Sadece kendi yakınımızı, anne-babamızı yıkarken bir acımız oluyor."

'İNSANLARIN BİR CENAZESİ OLUYOR, BİZİM GÜNDE KAÇ CENAZEMİZ OLUYOR'

Mesleğinin merhamet işi olduğunu dile getiren 5 yıllık gassal Emine Karbuz, bebek cenazelerinden çok etkilendiğini vurguladı.

Fatma Ardıç ise daha önce köylerde, 3 yıldır da belediyenin gasilhanesinde gassallık yaptığını belirterek, "Herkese zor geliyor. Vicdan işidir, zor iş. Bizim de bir ailemiz olduğu için etkileniyoruz. İnsanların bir cenazesi oluyor, bizim ise günde kaç cenazemiz oluyor. Cenaze kendimizin gibi davranıyoruz, sadece iş deyip geçmiyoruz, gerçekten vicdan işi" dedi.

Gassal olduğunu duyanların şaşırdığını anlatan Emine Babuşcu da "Bazıları olumsuz bakabiliyor. Anlatıyorum onlara. Bazıları, 'nasıl yapabiliyorsun, gençsin yapamazsın' diyorlar. Yaptığım meslekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Babuşcu, şunları söyledi:

"Yaptığımız işi bazen burada bırakıp eve taşımamak gerekiyor ama üzüldüğümüz tabii ki çok oluyor. Gençler, bazen yaşlılar da bizi üzebiliyor, çocuklar mesela, anlatamam. Çevremde gassallığın ne olduğunu bilen de var bilmeyen de var. Bununla ilgili insanları bilgilendirmemiz lazım. Bizim anamız, babamız, çoluğumuz çocuğumuz buradan geçecek. Ölümü tatmayacak insan yok."

Diziyi beğendiğini ifade eden Babuşcu, "Daha önce de gassal videoları izlemiştim. Duygulandığımız çok şeyler var. Buranın dışına çıktığımızda bazı şeyleri unutmazsak olmuyor, unutuyoruz. Ölümü her an tadacakmış gibi yaşamalıyız" diye konuştu.

Gülümser Babuşcu da gassallığın bilinmeyen yönlerinin dizide anlatıldığını belirterek "Dışarıda bize çok farklı bakan da güzel yaklaşan da oluyor. Bazısı korkutucu buluyor, bazısı iyimser yaklaşıyor. Dizide kendimizi görüyoruz" şeklinde konuştu.