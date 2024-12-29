BIST 10.025
DOLAR 35,16
EURO 36,68
ALTIN 2.956,54
HABER /  GÜNCEL

Bakan Kacır açıkladı! 570 bin kişiye istihdam sağlayacak

Bakan Kacır açıkladı! 570 bin kişiye istihdam sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa’da “GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı”nda konuştu.Bakan Kacır, "Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı." dedi.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeni GAP Eylem Planı'nın 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.

Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı. Yeni GAP Eylem Planı, 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak. GAP Eylem Planı kapsamında toplamda 198 projeye 2024-2028 yılları arasında toplam 496 milyar lira kaynak aktaracağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Görür'den Ege'deki deprem sonrası korkutan uyarı: Deprem potansiyeli büyük
Görür'den Ege'deki deprem sonrası korkutan uyarı: Deprem potansiyeli büyük
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
MSB: Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi!
MSB: Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi!
Gassalların gözünden "Gassal" dizisi
Gassalların gözünden "Gassal" dizisi
Gassallar, 'Gassal' dizisini yorumladı
Gassallar, 'Gassal' dizisini yorumladı
Doğu Anadolu’da kara kış: 3 ilde 276 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Doğu Anadolu’da kara kış: 3 ilde 276 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi! Oy verme işlemi başladı, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışıyor
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi! Oy verme işlemi başladı, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışıyor
DEM Parti'den İmralı açıklaması! Öcalan'ın ifadelerine yer verildi: Hazırım
DEM Parti'den İmralı açıklaması! Öcalan'ın ifadelerine yer verildi: Hazırım
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Orhan Şen beklenen tarihi açıkladı
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Orhan Şen beklenen tarihi açıkladı
Arkadaş grubu arasında başlayan tartışma feci bitti
Arkadaş grubu arasında başlayan tartışma feci bitti
28 Aralık MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? Somer Şef tarif istedi
28 Aralık MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? Somer Şef tarif istedi
Erken kahvaltı ve sağlıklı yaşam: Ömrü uzatan alışkanlıklar
Erken kahvaltı ve sağlıklı yaşam: Ömrü uzatan alışkanlıklar