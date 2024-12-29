Bakan Kacır açıkladı! 570 bin kişiye istihdam sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa’da “GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı”nda konuştu.Bakan Kacır, "Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı." dedi.Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeni GAP Eylem Planı'nın 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.
Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı. Yeni GAP Eylem Planı, 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak. GAP Eylem Planı kapsamında toplamda 198 projeye 2024-2028 yılları arasında toplam 496 milyar lira kaynak aktaracağız."