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Kaybolan öğretmenin cesedi bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kaybolan öğretmenin cesedi bulundu

Erzurum'da 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmenin cesedi, Karasu Nehri’nde bulundu.

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Yakutiye ilçesinde Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olan matematik öğretmeni Sabit Bülbül’ün (39) aracının dün terk edilmiş vaziyette bulunduğu Aşkale ilçesi yakınlarındaki Karasu Nehri’nde başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, nehirde ve çevresinde yaptıkları aramalar sonucu öğretmenin cesedini suda buldu.

Ailesinin 26 Aralık'ta kayıp ihbarı yaptığı Bülbül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

Bölgede arama çalışmalarını takip eden Bülbül’ün yakınları, cenazenin bulunmasıyla gözyaşı döktü.

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