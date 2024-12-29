BIST 10.025
DOLAR 35,16
EURO 36,68
ALTIN 2.956,54
HABER /  DÜNYA

Aliyev, Rusya'nın düşürülen uçak için tazminat ödemesi gerektiğini belirtti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aliyev, Rusya'nın düşürülen uçak için tazminat ödemesi gerektiğini belirtti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düşürülen yolcu uçağının Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ve radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, "Rusya, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir." dedi.

Abone ol

Aliyev, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisi için düzenlenen törenin ardından Azerbaycan Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'a ait sivil yolcu uçağının "Rus hava sahasında, Grozni şehri yakınlarında dışarıdan darbe aldığını" bildiren Aliyev, "uçağın radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini, kuyruk kısmının da yerden açılan ateşle büyük ölçüde hasar gördüğünü" söyledi.

 "Dostumuz olan ülkenin, uçağımıza ateş açması kimsenin aklına gelmezdi"

Aliyev, uçağın düşme nedeni olarak önce kuş çarpması ihtimalinin gösterildiğini hatırlatarak, "Belki de uçak darbe aldığında pilot bunu kuş çarpması sanmıştı. Çünkü dostumuz olan ülkenin, uçağımıza ateş açması kimsenin aklına gelmezdi. Fakat maalesef Rusya'da bazı çevreler bu ihtimal (kuş çarpması) üzerinde durdu. Bizi üzen ve şaşırtan şeylerden biri de Rus resmi makamlarının uçakta gaz tüpü patlaması iddiasını ortaya atmalarıydı. Bu, Rus tarafının konuyu örtbas etmek istediğini açıkça ortaya koyuyordu. Elbette uçağımız kazara düşürüldü. Burada kasıtlı terör eylemi söz konusu değildir. Dolayısıyla suçun itirafı, dost ülke sayılan Azerbaycan'dan özür dilemek, olayı kamuoyuna duyurmak, yapılması gerekenlerdi. Maalesef ilk üç gün Rusya'dan saçma sapan varsayımlardan başka bir şey duymadık." şeklinde konuştu.

Olayın ayrıntılı şekilde araştırılacağından hiçbir şüphe duymadığını kaydeden Aliyev, "Rusya, olayın Bağımsız Devletler Topluluğu Devletlerarası Havacılık Komitesi tarafından araştırılmasını önerdi. Kategorik olarak reddettik. Sebebi açık. Çünkü bu kurumun ağırlıklı olarak Rus yetkililerden oluştuğu ve kurumun başında Rus vatandaşlarının olduğu bir sır değil. Kazanın hemen ardından Rusya'nın adil ve yeterli adımlar attığını görseydik belki itiraz etmezdik ancak konunun örtbas edilmeye çalışıldığını açıkça gördük." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Rusya'dan beklentilerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Taleplerimizi Rus tarafına açıkça ifade ettik ve resmen ilettik. Öncelikle Rusya tarafının Azerbaycan'dan özür dilemesi gerekiyordu. İkincisi suçunu itiraf etmesi gerekiyor. Üçüncüsü, suçluları cezalandırmalı, cezai sorumluluğa tabi tutmalı, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir. Bunlar bizim şartlarımız. Bunlardan ilki dün zaten sağlandı. Umarım diğer şartlarımız da kabul edilir. Bütün bu şartlar adildir. Burada olağanüstü bir gereklilik veya sorun yoktur ve uluslararası deneyime, normal insan davranışına dayanmaktadır. Umarım şartlarımız kabul edilir."

ÖNCEKİ HABERLER
HTŞ lideri Ahmed Şara 'Suriye'de seçim' için konuştu!
HTŞ lideri Ahmed Şara 'Suriye'de seçim' için konuştu!
Kayseri emniyetinden dev operasyon: 7,6 milyon makaron ve 900 kilo tütün ele geçirildi!
Kayseri emniyetinden dev operasyon: 7,6 milyon makaron ve 900 kilo tütün ele geçirildi!
Bakan Kacır açıkladı! 570 bin kişiye istihdam sağlayacak
Bakan Kacır açıkladı! 570 bin kişiye istihdam sağlayacak
Görür'den Ege'deki deprem sonrası korkutan uyarı: Deprem potansiyeli büyük
Görür'den Ege'deki deprem sonrası korkutan uyarı: Deprem potansiyeli büyük
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
MSB: Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi!
MSB: Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi!
Gassalların gözünden "Gassal" dizisi
Gassalların gözünden "Gassal" dizisi
Gassallar, 'Gassal' dizisini yorumladı
Gassallar, 'Gassal' dizisini yorumladı
Doğu Anadolu’da kara kış: 3 ilde 276 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Doğu Anadolu’da kara kış: 3 ilde 276 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi! Oy verme işlemi başladı, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışıyor
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi! Oy verme işlemi başladı, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışıyor
DEM Parti'den İmralı açıklaması! Öcalan'ın ifadelerine yer verildi: Hazırım
DEM Parti'den İmralı açıklaması! Öcalan'ın ifadelerine yer verildi: Hazırım
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Orhan Şen beklenen tarihi açıkladı
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Orhan Şen beklenen tarihi açıkladı