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Gazze'de öldürülenlerin sayısı 45 bin 514'e yükseldi

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 45 bin 514'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının boyutları her geçen gün artarken, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 514'e yükseldiği öne sürüldü.

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim tarihinde başlattığı saldırıların üzerinden 450 gün geçtiğini ve bu süreçte Gazze'deki sivil kayıpların giderek arttığını duyurdu.

Saldırılar sırasında, özellikle altyapı, sağlık tesisleri ve yerleşim alanlarının hedef alınması sonucu, bölgedeki insani kriz derinleşiyor.

İsrail, Gazze'ye yönelik operasyonlarını sürdürürken, uluslararası toplumun tepkisi de büyüyor.

Birçok ülke, çatışmaların sona ermesi ve sivillerin korunması için çağrılar yaparken, Filistinlilerin yaşadığı zor koşullar giderek daha büyük bir insani felakete yol açıyor.

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