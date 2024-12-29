Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, kazanın derin üzüntüye neden olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Güney Kore halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dostumuz Kore Cumhuriyeti’ndeki Muan Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."