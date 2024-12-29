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Uğurcan Çakır Fransa yolcusu!

Uğurcan Çakır Fransa yolcusu!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Avrupa'ya transfer hayalini dile getirirken Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ın kendisiyle ilgilendiği iddia edildi. Çakır, başkan Ertuğrul Doğan'dan net bir teklif gelmesi durumunda değerlendirme sözü aldığını açıkladı. Lens'ın, kaleci Brice Samba'nın ayrılığı sonrası 30 yaşındaki kaleci arayışında Çakır'ı ilk sıraya koyduğu belirtildi.

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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Avrupa'ya yelken açabilir.

Bordo-mavililerin deneyimli eldiveni yaptığı açıklamada, "Avrupa hayalim var. Futbolu bıraktığımda niye gitmedim demek istemiyorum. Ona göre çalışıyorum." demişti.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın da bu hayalinden haberdar olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Başkanımızdan sözü aldım, net bir teklif gelirse değerlendiririz." ifadelerini kullanmıştı.

L'Equipe kaynaklı haberde Uğurcan Çakır'a Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ın talip olduğu belirtildi.

Fransız ekibinde kaleci Brice Samba ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu doğrultuda 30 yaşındaki kaleci için arayışa girildi.

Lens'ın listesinin başında Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır olduğu ifade edildi. 

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