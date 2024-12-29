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Menajerden Fenerbahçe'ye 'Talisca' şoku!

Menajerden Fenerbahçe'ye 'Talisca' şoku!

Fenerbahçe'nin bu transfer dönemindeki bir numaralı hedefi olan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için sıcak bir gelişme yaşandı. Al Nassr CEO'su Majed Al-Jumaan, Talisca ve Mane'ye gelen tekliflerin beklentilerin altında kaldığını belirterek her iki oyuncunun da takımda kalacağını duyurdu.

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Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde 1 numaralı hedefi Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Talisca'yı transfer etmek için çabaladıklarını açıkladı.

Talisca'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atacağı ifade edilse de Al Nassr CEO'sundan konuyla ilgili açıklama geldi.

"Talisca ve Mane takımda kalacak"

Suudi Arabistan'da yayın hayatını sürdüren Okaz'a konuşan Al-Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Talisca ve Mane'ye teklifler geldiğini duyurdu.

Al-Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Talisca ve Mane için gelen tekliflerin beklentilerin altında kaldığını açıkladı.

Majed Al-Jumaan, Talisca ve Mane'nin takımda kalacağını duyurdu.

Al Nassr'da 104 maçta forma giyen Anderson Talisca, 76 gol atarken, 10 asist yaptı.

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