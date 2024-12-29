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HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması

Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin İmralı’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Özel, sürecin TBMM zemininde ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgularken, tüm partilerle diyalog kanallarını açık tuttuklarını belirtti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin dün İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişin açıklama yaptı.

Özgür Özel görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamayı da değerlendirdi.

'Süreç şeffaf yönetilmeli'

Özel, şunları kaydetti:

"Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sırrı Süreyya Önder’in İmralı’da yaptıkları görüşmeden sonra duyurdukları açıklamayı okudum. Kendileri bizden de tıpkı diğer partiler gibi randevu isteyeceklerini belirttiler. Prensip olarak bütün partiler ile diyalog zeminindeyiz ve tüm iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Bizim sürece ilişkin yaklaşımımız net. Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf yürütülmesinden yanayız.

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