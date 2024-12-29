Beşiktaş'ın yeni Başkanı Serdal Adalı oldu!

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkan Serdal Adalı oldu.

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Beşiktaş’ta başkan Hasan Arat’ın istifasının ardından başkanlık görevine gelen Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı.

Yapılan genel kurulda resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkan Serdal Adalı oldu.

Hüseyin Yücel tebrik ederek salondan ayrıldı

Başkan adayı Hüseyin Yücel, Serdal Adalı'yı tebrik ederek salondan ayrıldı. Hüseyin Yücel, Serdal Adalı'yı tebriği sırasında, "Allah utandırmasın. Yılbaşından sonra ziyarete ilk ben geleceğim." dedi.

1. SANDIK

Hüseyin Yücel: 148

Serdal Adalı: 281

2. SANDIK

Hüseyin Yücel: 124

Serdal Adalı: 298

3. SANDIK

Hüseyin Yücel: 168

Serdal Adalı: 290

4. SANDIK

Hüseyin Yücel: 145

Serdal Adalı: 286

5. SANDIK

Hüseyin Yücel: 120

Serdal Adalı: 313

6. SANDIK

Hüseyin Yücel: 125

Serdal Adalı: 274

7. SANDIK

Hüseyin Yücel: 135

Serdal Adalı: 314

8. SANDIK

Hüseyin Yücel: 139

Serdal Adalı: 335

9. SANDIK

Hüseyin Yücel: 163

Serdal Adalı: 304

10. SANDIK

Hüseyin Yücel: 113

Serdal Adalı: 348

11. SANDIK

Hüseyin Yücel: 131

Serdal Adalı: 328

12. SANDIK

Hüseyin Yücel: 137

Serdal Adalı: 348

14. SANDIK

Hüseyin Yücel: 136

Serdal Adalı: 319

15. SANDIK

Hüseyin Yücel: 123

Serdal Adalı: 381

16. SANDIK

Hüseyin Yücel: 128

Serdal Adalı: 386

17. SANDIK

Hüseyin Yücel: 139

Serdal Adalı: 399

TOPLAM 17/25

Hüseyin Yücel: 2296

Serdal Adalı: 5516

Katılım rekoru kırıldı

Siyah-beyazlı kulüpte, genel kurula katılım rekoru da kırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki olağanüstü seçimli genel kurula 13 bin 158 kişi oy kullandı. Kulübün daha önce rekor katılımı, geçen yıl düzenlenen seçimlerde gerçekleşmişti. 3 Aralık 2023’te yapılan seçimlere 12 bin 152 üye katılım göstermişti.

Adaylar birlik mesajı verdi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı bir araya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Yücel ile Adalı, kucaklaşarak camiaya birlik mesajı verdi.

İki başkan adayı, tezahüratlar eşliğinde ellerini havaya kaldırarak genel kurul üyelerini selamladı.

Adayların listeleri

Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle:

Hüseyin Yücel

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

Serdal Adalı

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

Beşiktaş'ın başkanları

Siyah-beyazlı kulübünün 121 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:

1903-1908: Mehmet Şamil

1908-1911: Şükrü Paşa

1911-1918: Fuat Paşa

1918-1923: Fuat Balkan

1923-1924: Salih Bey

1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni

1926-1928: Fuat Balkan

1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni

1930-1932: Emin Şükrü Kunt

1932-1935: A. Ziya Karamürsel

1935-1938: Fuat Balkan

1938-1939: A. Ziya Karamürsel

1939-1941: Yusuf Ziya Erdem

1941-1942: A. Ziya Karamürsel

1942-1950: A. Ziya Kozanoğlu

1950: Ekrem Amaç

1950-1952: Salih Fuat Keçeci

1952-1955: A. Ziya Kozanoğlu

1955-1956: Tahir Söğütlü

1956-1957: Danyal Akbel

1957: Ferhat Nasır

1957-1958: Nuri Togay

1958: Enver Kaya

1959-1960: Nuri Togay

1960-1963: Hakkı Yeten

1963-1964: Selahattin Akel

1964-1966: Hakkı Yeten

1966-1967: Hasan Salman

1967-1968: Hakkı Yeten

1968-1969: Talat Asal

1969-1970: Rüştü Erkuş

1970: Nuri Togay

1970-1971: Agasi Şen

1971-1972: Himmet Ünlü

1972-1973: Şekip Okçuoğlu

1973-1977: Mehmet Üstünkaya

1977-1979: Gazi Akınal

1979: Hüseyin Cevahir

1979–1980: Gazi Akınal

1980-1981: Rıza Kumruoğlu

1981-1984: Mehmet Üstünkaya

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören

2012: Yalçın Karadeniz

2012-2019: Fikret Orman

2019-2023: Ahmet Nur Çebi

2023-2024: Hasan Arat

2024: Hüseyin Yücel