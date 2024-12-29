Beşiktaş'ın yeni Başkanı Serdal Adalı oldu!

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkan Serdal Adalı oldu.Abone ol
Beşiktaş’ta başkan Hasan Arat’ın istifasının ardından başkanlık görevine gelen Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı.
Yapılan genel kurulda resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkan Serdal Adalı oldu.
Hüseyin Yücel tebrik ederek salondan ayrıldı
Başkan adayı Hüseyin Yücel, Serdal Adalı'yı tebrik ederek salondan ayrıldı. Hüseyin Yücel, Serdal Adalı'yı tebriği sırasında, "Allah utandırmasın. Yılbaşından sonra ziyarete ilk ben geleceğim." dedi.
1. SANDIK
Hüseyin Yücel: 148
Serdal Adalı: 281
2. SANDIK
Hüseyin Yücel: 124
Serdal Adalı: 298
3. SANDIK
Hüseyin Yücel: 168
Serdal Adalı: 290
4. SANDIK
Hüseyin Yücel: 145
Serdal Adalı: 286
5. SANDIK
Hüseyin Yücel: 120
Serdal Adalı: 313
6. SANDIK
Hüseyin Yücel: 125
Serdal Adalı: 274
7. SANDIK
Hüseyin Yücel: 135
Serdal Adalı: 314
8. SANDIK
Hüseyin Yücel: 139
Serdal Adalı: 335
9. SANDIK
Hüseyin Yücel: 163
Serdal Adalı: 304
10. SANDIK
Hüseyin Yücel: 113
Serdal Adalı: 348
11. SANDIK
Hüseyin Yücel: 131
Serdal Adalı: 328
12. SANDIK
Hüseyin Yücel: 137
Serdal Adalı: 348
14. SANDIK
Hüseyin Yücel: 136
Serdal Adalı: 319
15. SANDIK
Hüseyin Yücel: 123
Serdal Adalı: 381
16. SANDIK
Hüseyin Yücel: 128
Serdal Adalı: 386
17. SANDIK
Hüseyin Yücel: 139
Serdal Adalı: 399
TOPLAM 17/25
Hüseyin Yücel: 2296
Serdal Adalı: 5516
Katılım rekoru kırıldı
Siyah-beyazlı kulüpte, genel kurula katılım rekoru da kırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki olağanüstü seçimli genel kurula 13 bin 158 kişi oy kullandı. Kulübün daha önce rekor katılımı, geçen yıl düzenlenen seçimlerde gerçekleşmişti. 3 Aralık 2023’te yapılan seçimlere 12 bin 152 üye katılım göstermişti.
Adaylar birlik mesajı verdi
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı bir araya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Yücel ile Adalı, kucaklaşarak camiaya birlik mesajı verdi.
İki başkan adayı, tezahüratlar eşliğinde ellerini havaya kaldırarak genel kurul üyelerini selamladı.
Adayların listeleri
Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle:
Hüseyin Yücel
Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar
Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin
Serdal Adalı
Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı
Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç
Beşiktaş'ın başkanları
Siyah-beyazlı kulübünün 121 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:
1903-1908: Mehmet Şamil
1908-1911: Şükrü Paşa
1911-1918: Fuat Paşa
1918-1923: Fuat Balkan
1923-1924: Salih Bey
1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni
1926-1928: Fuat Balkan
1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni
1930-1932: Emin Şükrü Kunt
1932-1935: A. Ziya Karamürsel
1935-1938: Fuat Balkan
1938-1939: A. Ziya Karamürsel
1939-1941: Yusuf Ziya Erdem
1941-1942: A. Ziya Karamürsel
1942-1950: A. Ziya Kozanoğlu
1950: Ekrem Amaç
1950-1952: Salih Fuat Keçeci
1952-1955: A. Ziya Kozanoğlu
1955-1956: Tahir Söğütlü
1956-1957: Danyal Akbel
1957: Ferhat Nasır
1957-1958: Nuri Togay
1958: Enver Kaya
1959-1960: Nuri Togay
1960-1963: Hakkı Yeten
1963-1964: Selahattin Akel
1964-1966: Hakkı Yeten
1966-1967: Hasan Salman
1967-1968: Hakkı Yeten
1968-1969: Talat Asal
1969-1970: Rüştü Erkuş
1970: Nuri Togay
1970-1971: Agasi Şen
1971-1972: Himmet Ünlü
1972-1973: Şekip Okçuoğlu
1973-1977: Mehmet Üstünkaya
1977-1979: Gazi Akınal
1979: Hüseyin Cevahir
1979–1980: Gazi Akınal
1980-1981: Rıza Kumruoğlu
1981-1984: Mehmet Üstünkaya
1984-2000: Süleyman Seba
2000-2004: Serdar Bilgili
2004-2012: Yıldırım Demirören
2012: Yalçın Karadeniz
2012-2019: Fikret Orman
2019-2023: Ahmet Nur Çebi
2023-2024: Hasan Arat
2024: Hüseyin Yücel