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Netanyahu'ya kanser teşhisi konuldu!

Netanyahu'ya kanser teşhisi konuldu!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya prostat kanseri teşhisi konuldu ve ameliyat olacağı açıklandı. Hastanede birkaç gün kalması beklenen Netanyahu'nun yolsuzluk davasındaki ifadesi ertelenirken, yerine geçici başbakan olarak Adalet Bakanı Yariv Levin'in atanabileceği iddia edildi.

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İsrail Başbakanlık Ofisinin, bugün hastaneye kaldırılacağı ve prostat ameliyatı olacağını bildirdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ölümcül kanser hastalığına yakalandı.

Kanser teşhisi konuldu

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde çarşamba günü muayene olan Netanyahu'da iyi huylu prostat hiperplazisinin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu tespit edildiği belirtilmişti.

Doktor muayenesinden geçtiği çarşamba gününden bu yana antibiyotik tedavisi gördüğü bildirilen Netanyahu'ya prostat kanseri teşhisi konulduğu ve ameliyat olacağı öğrenildi.

Netanyahu’nun avukatı Amit Hadad'a göre, Netanyahu, ameliyattan sonra birkaç gün hastanede kalacak.

Hadad, Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nden Netanyahu’nun adının karıştığı yolsuzluk davasında bu hafta alınması planlanan ifadesinin iptal edilmesini talep etti.

Mahkeme, talebi kabul ettiğini ve duruşmaların, "Önümüzdeki hafta, 6 Ocak Pazartesi günü yeniden başlamasının beklendiğini" açıkladı.

Levin geçici başbakan olacak iddiası

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, Netanyahu'nun yerine geçici başbakan olarak görev yapacağı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ise siyasi güvenlik kabinesinin başkanı olarak görev alacağı iddia edildi.

 

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