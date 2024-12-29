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Fenerbahçe’den Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı’ya tebrik mesajı

Fenerbahçe’den Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı’ya tebrik mesajı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 37. başkanı seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulunu yayımladığı mesajla tebrik etti. Sarı-lacivertliler, Adalı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

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Beşiktaş’ta yapılan seçimleri kazanan ve siyah-beyazlıların 37. başkanı olan Serdal Adalı için Fenerbahçe bir tebrik mesajı paylaştı.

Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eden sarı-lacivertliler şu paylaşımı yaptı:

“Beşiktaş JK’nın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı’yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz.”

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