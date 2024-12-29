Fenerbahçe’den Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı’ya tebrik mesajı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 37. başkanı seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulunu yayımladığı mesajla tebrik etti. Sarı-lacivertliler, Adalı'ya yeni görevinde başarılar diledi.Abone ol
Beşiktaş’ta yapılan seçimleri kazanan ve siyah-beyazlıların 37. başkanı olan Serdal Adalı için Fenerbahçe bir tebrik mesajı paylaştı.
Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eden sarı-lacivertliler şu paylaşımı yaptı:
“Beşiktaş JK’nın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı’yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz.”
Tebrik Ederiz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 29, 2024
Beşiktaş JK’nın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı’yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz. pic.twitter.com/qlMzdtgfEW