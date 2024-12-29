Fenerbahçe’den Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı’ya tebrik mesajı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 37. başkanı seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulunu yayımladığı mesajla tebrik etti. Sarı-lacivertliler, Adalı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

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Beşiktaş’ta yapılan seçimleri kazanan ve siyah-beyazlıların 37. başkanı olan Serdal Adalı için Fenerbahçe bir tebrik mesajı paylaştı.

Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eden sarı-lacivertliler şu paylaşımı yaptı:

“Beşiktaş JK’nın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı’yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz.”