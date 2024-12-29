Tokat'ta korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'ne göre, Tokat Niksar'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 22.56'da, 4.6 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.Abone ol
Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tokat Niksar’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
4.6 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, saat 22.56'da oldu.
Deprem bölgede panik yarattı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 29, 2024
SORKUN-NIKSAR (TOKAT) https://t.co/aq885oIU1o
29.12.2024, 22:56:26 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 4.6 km#Kandilli