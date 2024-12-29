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Tokat'ta korkutan deprem

Tokat'ta korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'ne göre, Tokat Niksar'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 22.56'da, 4.6 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

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Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tokat Niksar’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4.6 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, saat 22.56'da oldu.

Deprem bölgede panik yarattı.

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