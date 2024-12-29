Naif Bülbül'den Şanlıurfa için yeni yerel yönetim modeli vurgusu

Eski AK Parti Suruç İlçe Başkanı Naif Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası projelerde örnek bir rol model haline geldiğini belirtti. "Yeni Yerel Yönetim Modeli" kapsamında sosyal ve çevresel iyileştirme projeleriyle ekonomik kalkınmaya katkı sağladıklarını vurgulayan Bülbül, bu modelin insan odaklı, adil ve sürdürülebilir bir yaklaşımla tüm Türkiye için örnek teşkil ettiğini ifade etti.

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Eski AK Parti Suruç İlçe Başkanı, Türkiye - ABD Turizm Konaklama Strateji Politika Geliştirme Dostluk Grubu Başkanı Naif Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası arenada yerel yönetimler için örnek bir model haline geldiğini belirtti. Paylaşımında, Asya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde sosyal çevresel iyileştirme projeleri ve yatırım finans merkezleri anlaşmalarında Şanlıurfa'nın önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Bülbül, "Yeni Yerel Yönetim Modeli" adını verdiği çalışma sistemiyle şehirlerin ekonomik kalkınmasına, sosyal ve çevresel iyileştirmelerine yönelik kapsamlı projeler gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bu modelin, adil, demokratik ve insan odaklı bir yaklaşımla hayata geçirildiğini dile getirerek, şehirlerde kültürel zenginliklerin ortaya çıkarılmasına ve refah seviyesinin artırılmasına katkı sağladığını söyledi.

Yerel yönetimlerde tasarruf ve etkin iletişim odaklı yeni kurumsal sistemler geliştirdiklerini aktaran Bülbül, bu modelin yalnızca Şanlıurfa'da değil, Türkiye genelindeki yerel yönetimlere örnek teşkil ettiğini belirtti. Uluslararası kuruluşlarla yapılan iş birliklerinin ekonomik getiriler sağladığını ve Şanlıurfa'nın bu süreçte uluslararası bir rol model haline geldiğini ifade etti.

Bülbül ayrıca, "Şehirlerimizde hak ettikleri uluslararası sosyal ve çevresel iyileştirmelere yönelik başarıları getirmek için mücadele ediyoruz. İnsan odaklı birleştirici yönetim anlayışımızla refah seviyemizi koruyarak geleceğe odaklanıyoruz" diyerek bu vizyonun sürdürülebilir bir kalkınma hedefiyle ilerlediğini kaydetti.

İşte Naif Bülbül'ün paylaşımı