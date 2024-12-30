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Beklenen haber geldi: İstanbul'a 15 gün boyunca kar yağacak

Beklenen haber geldi: İstanbul'a 15 gün boyunca kar yağacak

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul’un ocak ortasından şubat sonuna kadar yaklaşık 15 gün kar yağışı alacağını açıkladı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının 7 Ocak itibarıyla etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, yaptığı hava durumu değerlendirmelerinde İstanbul’da ocak ortasından şubat sonuna kadar 15 günlük kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Ahmet Köse, yılbaşından itibaren hava durumuna ilişkin detaylı değerlendirmelerde bulundu. Köse, "Ocak ayının ilk haftasında yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağış olmayacak ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yağışlar geri dönecek. Beklentimiz, ocak ortasından itibaren İstanbul’un yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağı yönünde," ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, özellikle kış aylarında meydana gelebilecek hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlatarak, sürücülerin ve vatandaşların olası kar yağışında dikkatli olmalarını önerdi.

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