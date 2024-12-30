AK Parti'den erken seçim çıkışı! En uygun zaman' deyip tarih verdi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan erken seçimle ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Seçimlerin zamanında yapılacağını söyleyen Mustafa Elitaş, erken değil öne alınmış seçim olabileceğini belirterek en uygun tarihi açıkladı.

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Siyaset arenasında başta Cumhuriyet Halk Partisi​ (CHP) olmak üzere muhalefet partileri tarafından gündeme getirilen erken seçim​ tartışmalarıyla ilgili hükümet kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti​ Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş​, öne alınmış seçim olabileceğini belirtip sandık için tarih verdi.

AK PARTİ'Lİ MUSTAFA ELİTAŞ'TAN ÇARPICI ÇIKIŞ

TV1'e konuk olan AK Parti'li Mustafa Elitaş, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Ancak öne alınmış seçime açık kapı bırakan Mustafa Elitaş şunları söyledi:

"ERKEN DEĞİL ÖNE ALINMIŞ SEÇİM OLABİLİR"

"Şu bir gerçek. 14-28 Mayıs'ta millet bizi 5 yıl Türkiye'yi idare edelim diye yetki verdi. Biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. 14 Mayıs'ta bir hafta önce olacak sanırım seçim. Yani nisana gelecek propaganda zamanı. O süreç de kötü bir zaman. Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN​ ADAY OLABİLİR Mİ?

Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir. Birisi parlamento, 360 milletvekili ile seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı, 'Ben artık devam etmek istemiyorum' der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir."

"BENCE EN UYGUN ZAMAN KASIM 2027"

Anayasada bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi ekim ve kasım aylarıdır. Aralığın ilk haftası da olabilir. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır."

CHP'YE ERKEN SEÇİM CEVABI

CHP'nin erken seçim çağrısına da cevap veren Elitaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim talebi varsa teklif edebilir ama onu da teklif ettikleri yok. Onlar 'dostlar alışverişte görsün' diye yapıyorlar" dedi.