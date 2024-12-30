TBMM'de 2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'

2025’te yeni ve sivil anayasa çalışmaları için Meclis’te ikinci tur görüşmeler başlıyor. AK Parti, ittifak ortağı MHP ile süreci başlatacak, ardından diğer partilerle temas kuracak. Uzlaşma sağlanırsa Meclis’te ortak bir komisyon kurulması planlanıyor.

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2025 yılında yeni ve sivil bir anayasa çalışmaları için Meclis yeniden yoğun bir gündeme hazırlanıyor. Yeni anayasa için ikinci tur görüşmeler, yılın ilk günlerinde başlayacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk tur görüşmelerde siyasi partilerden sürece ve yönteme dair öneri ve katkılarını talep etmişti. İkinci tur görüşmelerde ise yeni anayasanın içerik, usul ve esaslarının detaylı bir şekilde ele alınması planlanıyor. Partilerin hazırlıkları değerlendirildikten sonra somut adımlar atılacak.

AK PARTİ ÇALIŞTAYLARI VE İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

İkinci tur görüşmeler, AK Parti’nin ittifak ortağı MHP ile başlatacağı temaslarla ivme kazanacak. Ardından, Meclis’te grubu bulunan ve grup kuramayan diğer partilerle temas kurulacak. AK Parti ayrıca, Meclis dışında düzenlediği anayasa çalıştaylarına da devam edecek. Bu çalıştaylardan elde edilen raporlar ve sunumlar, anayasa sürecinde önemli bir rehber niteliği taşıyacak.

UZLAŞMA KOMİSYONU KURULABİLİR

Siyasi partilerle yapılacak görüşmelerin ardından uzlaşma sağlanması halinde, Meclis’te ortak bir komisyon oluşturulması gündeme gelecek. Bu komisyonun yeni anayasanın şekillenmesinde kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

2025’in en önemli siyasi gündem maddesi olması beklenen yeni anayasa çalışmaları, Meclis’te partiler arası diyalog ve uzlaşı zeminine bağlı olarak ilerleyecek.