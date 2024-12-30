BIST 10.025
DOLAR 35,26
EURO 36,83
ALTIN 2.969,06
HABER /  GÜNCEL

Jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında 3 bin 540 astsubay istihdam edilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında 3 bin 540 astsubay istihdam edilecek

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığında 3 bin 340, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 200 olmak üzere 3 bin 540 astsubayın istihdam edileceğini duyurdu.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 107'si erkek, 233'ü kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 340 astsubay temin edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 175'i erkek, 25'i kadın olmak üzere 200 astsubayın istihdamı yapılacak.

Başvurular bugünden itibaren, 15 Ocak 2025 saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr" "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
DEM Parti-Öcalan görüşmesi! Öcalan'ın mektubunu hangi gazete nasıl gördü?
Foto Galeri DEM Parti-Öcalan görüşmesi! Öcalan'ın mektubunu hangi gazete nasıl gördü? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Soğuk havalar deprem tetikçisi mi? AFAD’dan açıklama geldi
Soğuk havalar deprem tetikçisi mi? AFAD’dan açıklama geldi
Alperen Şengün'ün 'double-double' performansı yetmedi
Alperen Şengün'ün 'double-double' performansı yetmedi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6 maddelik 'Suriye' mesajı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6 maddelik 'Suriye' mesajı!
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İzmir'de lise öğrencisi Yağmur hayatını kaybetmişti! Okul müdürü açığa alındı
İzmir'de lise öğrencisi Yağmur hayatını kaybetmişti! Okul müdürü açığa alındı
Yılbaşında İstanbul'da 55 bin polis görev yapacak
Yılbaşında İstanbul'da 55 bin polis görev yapacak
Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 gözaltı
Teröristbaşı Öcalan PKK'ya 'silah bırak' yerine TBMM'ye çağrı yaptı
Teröristbaşı Öcalan PKK'ya 'silah bırak' yerine TBMM'ye çağrı yaptı
TBMM'de 2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
TBMM'de 2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
Beklenen haber geldi: İstanbul'a 15 gün boyunca kar yağacak
Beklenen haber geldi: İstanbul'a 15 gün boyunca kar yağacak
Kolorektal kanseri önlemek için yapmanız gerekenler! Kansere çare erken teşhis
Kolorektal kanseri önlemek için yapmanız gerekenler! Kansere çare erken teşhis
Bakan Kurum: 2025’in sonunda dükkanına yerleşmeyen esnaf kalmayacak
Bakan Kurum: 2025’in sonunda dükkanına yerleşmeyen esnaf kalmayacak