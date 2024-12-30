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Günlük yemek ücreti ne kadar olacak? İşte günlük hesaplama

Günlük yemek ücreti ne kadar olacak? İşte günlük hesaplama

Milyonlarca çalışan asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından 2025 yılı için günlük yemek ücreti araştırmaya başladı. 2024 yılında günlük yemek ücreti KDV dahil 187 TL olarak uygulanmıştı. 1 Ocak 2025’ten itibaren uygulanacak günlük yemek ücreti ise merak konusu oldu. Peki, 2025 yılı için yemek ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar ve beklentiler…

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2025 yılı için günlük yemek ücreti, yeni asgari ücret zammıyla birlikte merak konusu oldu. 2024 yılı boyunca, günlük yemek ücreti KDV dahil 187 TL olarak uygulanmıştı. Bu tutar, geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan yüzde 49,11’lik zamla uyumlu şekilde yüzde 54,54 oranında artırılmıştı.

GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ HESAPLAMASI

2025 yılı asgari ücreti ise yüzde 30’luk bir artışla 22.104 TL olarak açıklandı. Bu durum, yemek ücretlerinde de en az yüzde 30’luk bir artış beklentisini beraberinde getirdi. Uzmanlar, 1 Ocak 2025’ten itibaren günlük yemek ücretinin 187 TL’den 243,1 TL’ye çıkacağını öngörüyor. Eğer bu artış gerçekleşirse, 26 gün üzerinden hesaplanan aylık yemek ücreti 4.862 TL’den 6.320,6 TL’ye çıkacak. 

Yeni rakamların resmi olarak duyurulması halinde, işverenler ve çalışanlar arasındaki dengeye önemli bir katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

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