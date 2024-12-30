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En düşük emekli maaşı için düzenleme olacak mı? Işıkhan'dan kritik açıklama geldi!

En düşük emekli maaşı için düzenleme olacak mı? Işıkhan'dan kritik açıklama geldi!

Emekli maaşlarına yönelik kök maaş zammı, 3 Ocak Cuma günü açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından netleşecek ve yeni düzenleme için çalışmalar başlayacak. Açıklamayı Vedat Işıkhan yaptı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, Şanlıurfa​'da gerçekleştirilen Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından emekli maaşlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Ocak ayında yapılacak EKK toplantısında, en düşük emekli maaşlarının artırılması konusunda bir çalışmanın gündeme gelebileceğini ifade eden Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin yasal çerçeve doğrultusunda yapılacağını belirtti.

Bakan Işıkhan, emekli maaşlarına yapılan zamların mevcut kanunlara göre belirlendiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:  

"SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranında zam alıyor. Memur emeklilerinin maaş artışları ise enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşmede belirlenen oranlar doğrultusunda yapılıyor. En düşük emekli aylığı Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Az prim ödeyerek düşük maaş alan emeklilerimizin maaşı Hazine ve Maliye Bakanlığımızın desteğiyle 12 bin 500 liraya tamamlanıyor."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Uzmanlar, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17 civarında olmasını bekliyor. Bu durumda, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 625 liraya yükselebilir. Kesin rakamlar, enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

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