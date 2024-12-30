ABD'nin efsane başkanlarından Jimmy Carter hayatını kaybetti

ABD'nin eski başkanı Jimmy Carter 100 yaşında öldü. Yaptığı çalışmalarıyla "Nobel Barış Ödülü" de kazanan ve "efsane başkan" olarak tarihe geçen Carter, Türkiye ile Ortadoğu'da iş birliğini öneren liderlerden olarak tanınıyordu.

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Eski ABD Başkanı​ Jimmy Carter, 29 Aralık 2024'te 100 yaşında hayatını kaybetti.1977-1981 yılları arasında 39. başkan olarak görev yapan Carter, Camp David Anlaşmaları gibi önemli diplomatik başarılara imza atmıştı. Başkanlık sonrası dönemde insan hakları ve barış çalışmalarıyla tanınan Carter, 2002 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNİ SAVUNUYORDU

Jimmy Carter, 2009 yılında kaleme aldığı bir yazısında, Türkiye'nin Orta Doğu'daki stratejik önemine vurgu yaparak, "Türkiye'nin alternatifi yok" ifadesini kullanmıştır. Bu değerlendirme, Carter'ın Türkiye ile işbirliğinin artırılmasına verdiği önemi göstermektedir. Ayrıca, Carter'ın başkanlık döneminde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, özellikle 12 Eylül 1980 darbesi sürecinde, çeşitli diplomatik belgelerde de yer almıştır.

JIMMY CARTER KİMDİR?

Jimmy Carter 1 Ekim 1924 yılında dünyaya geldi. Nükleer mühendislik eğitimi alan ve deniz kuvvetlerinde çalışan Carter, siyasete atılmadan önce Georgia’da fıstık üreticiliği yaptı. 1976’da başkan seçilen Carter’ın döneminde küresel petrol krizi, İran İslam Devrimi ve Afganistan’ın SSCB tarafından işgali gibi olaylar yaşandı. Camp David Anlaşmaları ile Mısır ve İsrail arasında barışı sağlaması önemli bir başarı olarak kaydedildi. Ancak İran’da rehin krizi nedeniyle popülaritesi düştü ve 1980 seçimlerini Ronald Reagan’a kaybetti. Başkanlık sonrası dönemde insan hakları, arabuluculuk ve sağlık alanında çalışmalara odaklandı, bu çabalarıyla 2002’de Nobel Barış Ödülü kazandı. Carter, Türkiye ile Ortadoğu işbirliğini destekleyen bir lider olarak da hatırlanıyor.