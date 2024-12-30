İstanbul Valiliğinden 31 Aralık'taki okul saatlerine ilişkin düzenleme

İstanbul Valiliği, yarın resmi ve özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verildiğini bildirdi.

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Yılbaşında muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul'da tedbirler alınmaya başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi/özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.