2024 yılının son anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti, CHP, İYİ Parti...
|
Area Araştırma, Aralık ayı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nı kamuoyu ile paylaştı. 25-27 Aralık 2024 tarihleri arasında 26 ilde 2024 kişi ile yapılan ankette dikkat çekici sonuçlar yer aldı.
Area Araştırma, 26 ilde 2024 kişi ile yaptığı anketi paylaştı. Anket sonuçlarına göre geçerli oylar dikkate alındığında ilk sırada AK Parti yer aldı.
18
Ankette 'Bugün milletvekili seçimi olsa kimse oy verirsiniz?' siye soruldu. İşte anket sonuçları:
28
AK Parti %30,0
38
CHP %27
48