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İBB duyurdu: Yılbaşında İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB duyurdu: Yılbaşında İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı kapsamında 1 Ocak'ta kendi bünyelerindeki toplu taşıma araçlarının kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için ücretsiz olacağını bildirdi.

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk gününde İstanbulluların rahat ve güvenli deneyim yaşaması için ulaşım, güvenlik ve olası acil durumlara karşı bazı önlemler alındı.

İETT, 31 Aralık gecesi 25 hatta 304 ek sefer düzenlerken metrobüs için 221 ek sefer planlandı. Metro hatlarının büyük bir kısmının 24 saat hizmet vermesi, tramvay ve füniküler hatlarının 1 Ocak saat 02.00'ye kadar çalışması planlandı.

Şehir Hatlarının da yoğunluk durumuna göre ek seferler düzenlemesi bekleniyor.

Resmi tatil kapsamında 1 Ocak günü toplu taşıma araçları kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek.

Denetimler sıkılaştırılacak

İBB Zabıta Ekipleri, meydanlar, ana arterler ve sahillerde denetimlerini sıkılaştıracak.

Tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar gibi olumsuz durumlara karşı müdahale edilecek. Kamera sistemleriyle şehir izlenerek gerektiğinde ekipler yönlendirilecek.

Toplu taşıma araçları, taksiler ve otogarlar da denetim kapsamında olacak. Özellikle Bayrampaşa ve Ataşehir Meyve Sebze Halleri ile Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde sıkı denetimler yapılacak. Ayrıca, olumsuz hava koşullarına müdahale için yol bakım ve altyapı koordinasyon ekipleri görev başında olacak. Sokakta kalan vatandaşlar için konaklama imkanları sağlanacak.

İtfaiye ve sağlık ekipleri, olası acil durumlara karşı tam kadro hazır bekleyecek.

İSKİ ekipleri ise su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale edebilmek için teyakkuzda olacak. Kentin temizliği için görev yapan Atık Yönetim ekipleri de nöbet usulü çalışacak.

İBB'nin "ALO 153 Çözüm Merkezi" yılbaşı gecesi boyunca aranabilecek.

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