Oyuncu Safa Sarı baba oldu: Hoş geldin Dolunay

Oyuncu Safa Sarı ve eşi Kübra Yıldırım'ın kızları dünyaya geldi. Çok Güzel Hareketler Bunları'ın yıldız oyuncusu Sarı, aile fotoğraflarını paylaştı, "2024 bize çok güzel bir hediyeyle veda ediyor." dedi. Sarı, takipçilerine kızının ismini de açıkladı.

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"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programının sevilen komedyeni, "Küçük Esnaf", "Organize İşler: Sazan Sarmalı", "Bayi Toplantısı"gibi filmlerde sevenleriyle buluşan Safa Sarı, baba oldu. Sarı, eşi Kübra Yıldırım ve bebeğiyle fotoğrafını paylaştı.

Çift, bebeklerine "Dolunay" adını verdi. Sarı, sosyal medyada paylaştığı aile fotoğrafına şu notu ekledi:

"2024 yılı bize çok güzel bir hediye ile veda ediyor. Hayatımıza hoş geldin kızımız Dolunay."

Yakın arkadaşları ve takipçileri ünlü çifti tebrik etti, iyi dileklerde bulundu. Oyuncu Onur Buldu, "Maşallah canım kardeşim. Yolu bahtı açık olsun. Hep güzel günlerini görün." temennisin iletti.